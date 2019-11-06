У справі Труханова оголосили обвинувальний акт

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт у справі стосовно недостовірного декларування одеським міським головою Геннадієм Трухановим.

Про це інформує пресслужба САП.

“За участі прокурорів САП в Антикорупційному суді відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення Одеського міського голови у декларуванні недостовірної інформації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України. На засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення та сторона захисту виступили з вступними промовами”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході судового засідання колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання призначено на 10:00 год. 22 листопада.

Як повідомлялося, ухвалу про передачу до Вищого антикорупційного суду обвинувального висновку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова виніс у жовтні Приморський суд Одеси.

САП інкримінує Труханову скоєння злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

За даними САП, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, а також частки акцій у компаніях і відсотки по вкладах в банках. Загальний обсяг незадекларованих коштів у вигляді майна та інших цінностей перевищує 50 мільйонів гривень.