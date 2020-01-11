ВАКС розгляне апеляційну скаргу на виправдальний вирок у справі "Краяна"

Вищий антикорупційний суд розгляне апеляційну скаргу на виправдальний вирок восьми фігурантам справи на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим про заволодіння багатомільйонними бюджетними коштами при придбанні адмінбудівлі колишнього заводу "Краян".

Про запланований судовий розгляд апеляції повідомляє офіційний сайт ВАКС.

"Справу про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розгляне 27 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду під головуванням Віктора Панкулича", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинуваченими у справі №521/17260/18 є мер Одеси Труханов і ще сім фігурантів кримінального провадження, яким САП інкримінує заволодіння коштами міського бюджету обсягом понад 92 мільйона гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною.

Читайте також: Антикорупційний суд обрав запобіжний захід Арбузову

Як повідомлялося, Малиновський райсуд Одеси не знайшов винних у справі "Краяну" і виправдав усіх фігурантів справи про заволодіння бюджетними коштами. У САП не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу, вимоги якої стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, з призначенням покарання.

ВАКС виніс ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі "Краяна".

Адвокат Труханова оскаржив цю ухвалу, але Верховний суд України відхилив скаргу на ухвалу ВАКС.

За результатами розслідування прокурори САП інкримінували Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств скоєння злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).