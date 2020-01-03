Антикорупційний суд обрав запобіжний захід Арбузову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова.

Про це повідомляє ВАКС в Facebook.

"Сьогодні, 3 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду М. Азарова у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчий суддя обрав вказаний запобіжний захід відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України. Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на м’якший запобіжний захід.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ було завершено досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова.

Йому інкримінується вчинення у період 2011-2013 років розтрати чужого майна в особливо великих розмірах - коштів НБУ в сумі 220 млн. грн.