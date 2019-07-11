Суд ЄС незабаром може скасувати санкції проти Януковича і К° - ГПУ

Суд Європейського Союзу найближчим часом може ухвалити рішення про скасування санкцій стосовно екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Найближчим часом суд Європейського Союзу може ухвалити рішення за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка (екс-глава Міндоходів), Сергія Арбузова (колишній перший віце-прем'єр), Віктора Пшонки, Артема Пшонки (екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем) і Андрія Клюєва (екс-глава адміністрації Януковича) про скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювала Рада ЄС протягом 2016-2018 років. Слід наголосити, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-високопосадовці та Рада ЄС", - написала Сарган.

Водночас вона зазначила, що рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України.

Сарган нагадала, що чинні санкції ЄС стосовно 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишатимуться чинними.