Суд ЄС незабаром може скасувати санкції проти Януковича і К° - ГПУ

Суд ЄС незабаром може скасувати санкції проти Януковича і К° - ГПУ

Укрінформ
Суд Європейського Союзу найближчим часом може ухвалити рішення про скасування санкцій стосовно екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"Найближчим часом суд Європейського Союзу може ухвалити рішення за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка (екс-глава Міндоходів), Сергія Арбузова (колишній перший віце-прем'єр), Віктора Пшонки, Артема Пшонки (екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем) і Андрія Клюєва (екс-глава адміністрації Януковича) про скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювала Рада ЄС протягом 2016-2018 років. Слід наголосити, що сторонами у відповідних судових процесах є згадані екс-високопосадовці та Рада ЄС", - написала Сарган.

Водночас вона зазначила, що рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України.

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Сарган нагадала, що чинні санкції ЄС стосовно 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишатимуться чинними.

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