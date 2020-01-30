Справа "Краяна": ВАКС призначив підозрюваному майже пів мільйона застави

ВАКС задовольнив 30 січня клопотання прокурорів САП й обрав запобіжний захід ексдепутату Кілійської райради Одеської області у вигляді застави розміром 420 тисяч 400 гривень.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"У середу, 29 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід ексдепутату Кілійської районної ради Одещини у вигляді застави в сумі 420 тисяч 400 гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишній депутат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У ВАКС нагадали, що недавно чотирьом особам у справі "Краян" пред’явлено підозри. За версією правоохоронних органів, підозрювані купили завод за вдвічі завищеною ціною, що завдало збитків місцевому бюджету Одеси на суму понад 92 мільйони.

За деякими даними, новими підозрюваними у справі заводу "Краян" вважають помічницю мера Одеси, яка переховується від слідства, ексдепутата Кілійської райради, депутата Одеської облради та екснардепа.