САП скерувала до суду справу щодо ексзаступника гендиректора “СхідГЗК”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексзаступника гендиректора державного урановидобувного підприємства "СхідГЗК" та керівника приватної компанії, яким інкримінується співучасть у розтраті коштів ДП на суму понад 25 млн грн.

Про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за результатами розслідування, проведеного детективами НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника генерального директора державного урановидобувного підприємства "СхідГЗК" та керівника приватної компанії. Обвинуваченим інкримінується вчинення у співучасті розтрати коштів ДП "СхідГЗК" на суму понад 25 млн грн, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ”, - йдеться у повідомленні.

За версією сторони обвинувачення, розтрату здійснили при закупівлі сірки, яка використовується в технологічному процесі видобутку урану.

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Так, на початку 2015 року шляхом відкритого конкурсу ДП "СхідГЗК" було відібрано постачальника такої сірки, однак одразу після виграшу конкурсу і укладення договору поставки керівник підприємства-переможця і заступник гендиректора ДП "СхідГЗК" з порушенням вимог закону уклали низку додаткових угод, якими суттєво збільшували вартість сірки і одночасно зменшували обсяг її поставки.

Так що врешті-решт підприємство отримало значно менше сірки за суттєво вищою ціною, ніж було визначено результатами конкурсу, хоча загальна сума витрат ДП "СхідГЗК" нібито й не зросла, інформують у САП.

Обидва обвинувачені переховуються за кордоном і перебувають у розшуку, тож сторона обвинувачення клопотатиме про розгляд справи без їх участі (in absentia).