ВАКС відклав розгляд справи Мартиненка до вересня

ВАКС відклав розгляд справи про обвинувачення екснардепа та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК Енергоатом», у заволодінні коштами вказаних підприємств у особливо великих розмірах, до 7 вересня.

Про це інформує пресслужба САП у Facеbook.

«На засіданні нові захисники обвинувачених, у тому числі залучені із Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, заявили клопотання про надання їм часу для ознайомлення з матеріалами справи строком понад 5 місяців та відповідно відкладення розгляду справи на такий строк», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку прокурор САП, не заперечуючи проти надання часу для ознайомлення зі справою новим захисникам, заперечував проти відкладення судового засідання з цих підстав з огляду на практику ЄСПЛ (рішення в справі Mattick v. Germany від 31.03.2005 та рішення в справі Rook v. Germany від 25.07.2019), згідно з якою встановлено, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не вимагає, щоб підготовка до судового розгляду, який триває упродовж певного часу, була завершена перед першим засіданням.

Тож, як наголошують у САП, відповідно, сторона захисту має право знайомитися із матеріалами справи до завершення розгляду цієї справи, а не до наступного судового засідання.

«Відстоюючи зазначену позицію, прокурор звернув увагу суду на те, що залучення нових захисників, а відтак і необхідність їх ознайомлення зі справою викликана поведінкою обвинувачених, що відмовилися від своїх попередніх захисників. Та це вже не перша заміна захисників обвинуваченими в цій справі», - уточнюється у повідомленні.

Зі свого боку судді, заслухавши доводи сторін, частково задовольнили клопотання захисту та надали час для ознайомлення стороні захисту до 7 вересня 2020 року.

Відповідно, наступне судове засідання призначено на 14.00 7 вересня 2020 року.

«Таким чином, результатом зміни окремими обвинуваченими своїх захисників стало скасування 10 судових засідань з 20.07.2020 по 31.07.2020, на яких відповідно до визначеного судом порядку дослідження доказів планувалося досліджувати докази сторони обвинувачення», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.