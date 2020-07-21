Розкрадання в Енергоатомі: фігуранти справи Мартиненка відмовилися від адвокатів

У Вищому антикорупційному суді під час засідання у справі щодо заволодіння коштами держпідприємств «НАЕК «Енергоатом» та «СхідГЗК», у якій обвинуваченим є ексдепутат Микола Мартиненко, фігуранти масово відмовилися від своїх адвокатів.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

Зазначається, що це засідання відбулося 20 липня.

“Під час судового розгляду обвинувачені заявили про відмову від своїх захисників. Колегія суддів ВАКС прийняла цю відмову. Відтепер у обвинувачених є три дні для залучення нових захисників. Якщо обвинувачені не залучатимуть інших захисників, захисники будуть залучені у порядку, передбаченому ст. 49 КПК України, для здійснення захисту за призначенням”, - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що обвинуваченими у цій справі є 8 осіб, і їм інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" на загальну суму 6 млн 400 тисяч гривень та заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн доларів.

“Під час попереднього судового засідання поведінка захисників обвинувачених була показово неналежною. Через це колегія суддів звернулась до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 5 адвокатів”, - поінформували у ВАКС.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять, зокрема, ще Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями "Нафтогазу України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Окрім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

2 жовтня 2019 року стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва передав цю справу до ВАКС.