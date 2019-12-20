Прокуратура Швейцарії передала до суду "справу Мартиненка”

Офіс Генпрокуратури Швейцарії передав до суду справу щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка, якого обвинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарські рахунки.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

“Офіс Генеральної прокуратури Швейцарії передав до суду справу щодо громадянина України та колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще одного громадянина України. Їх звинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему у складі злочинного угруповання”, - заявили у швейцарській прокуратурі.

За даними правоохоронців, чеська компанія Skoda JS незаконно виплачувала Мартиненку на швейцарські рахунки комісію за постачання обладнання для ДП "НАЕК "Енергоатом". Потім Мартиненко переводив ці гроші на офшорну компанію у Панамі.

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У прокуратурі наголосили, що висунення звинувачення колишнього українському депутату було би неможливим без співпраці з чеськими та українськими правоохоронними органами.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо ексдепутата Миколи Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро осіб: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями НАК "Нафтогаз України", "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", "СхідГЗК" та "Ядерного палива".

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.