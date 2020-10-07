Депутатка звернулася до МОЗ та СБУ через рекламу Медведчуком російської «вакцини»

Член фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ірина Фріз спрямувала депутатське звернення до Міністерства охорони здоров’я та Служби безпеки України із закликом не допустити потрапляння на територію України російської «вакцини» від коронавірусної хвороби COVID-19 та надати публічні гарантії її невикористання.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомила у Фейсбуці.

«Засоби масової інформації, що вважаються афільованими з Медведчуком, вчора під копірку показували та обговорювали на своїх праймових ток-шоу його переговори з президентом країни-агресора Путіним про постачання в Україну російської вакцини проти COVID-19 для ін’єкцій громадянам України… Звертаюся до Міністерства охорони здоров’я та Служби безпеки України із закликом не допустити потрапляння на територію України потенційно небезпечної речовини та надати публічні гарантії невикористання цієї сумнівної вакцини. Спрямовую відповідне депутатське звернення», – зазначила Фріз.

При цьому вона наголосила, що так звана вакцина не визнається Європейським Союзом через порушення процедур тестування, а США навіть не розглядають перспективу її використання на своїй території.

«Зокрема, міжнародна група вчених викрила фальсифікацію даних клінічних випробувань російськими розробниками препарату. У зв’язку з цим виникає питання про наміри певних осіб ввезти на територію України небезпечні медичні препарати іноземного походження, що не відповідають стандартам, не сертифіковані в Україні та можуть бути небезпечні для здоров’я людини», – зауважила парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4136, яким пропонує встановити заборону для деяких категорій осіб публічно заперечувати окремі міжнародні злочини, збройну агресію Російської Федерації і тимчасову окупацію частини території України, а також — обмежити їхню взаємодію з органами влади та посадовими особами РФ.

Народний депутат, голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук 6 жовтня зустрівся у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. З-поміж іншого, в рамках зустрічі Медведчук поцікавився у Путіна можливістю постачання до України російської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.