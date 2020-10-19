«Справа Василя Стуса»: суд заборонив продаж книги до усунення інформації про Медведчука

Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Кримінальна справа Василя Стуса».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дарницький районний суд… вирішив позовні вимоги Медведчука Віктора Володимировича до Кіпіані Вахтанга Теймуразовича та ТОВ «Видавництво Vivat» задовольнити частково», - оголосила суддя Марина Заставенко.

Вона додала, що суд вирішив визнати недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука. Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.

Повний текст рішення суду буде оголошений протягом 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, на попередньому засіданні суддя Марина Заставенко зазначила, що 19 жовтня буде оголошено резолютивне рішення суду.

Попереднє засідання Дарницького районного суду м. Києва, під час якого продовжився розгляд позову народного депутата Віктора Медведчука проти журналіста, історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat з вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса», відбулося 16 серпня.

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.