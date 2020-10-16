Суд у справі «Медведчук проти Кіпіані» оголосить рішення 19 жовтня

У Києві 16 жовтня завершилося чергове засідання Дарницького районного суду за позовом народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» і книги історика та журналіста Вахтанга Кіпіані «Кримінальна справа Василя Стуса». Наступне засідання відбудеться 19 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вступна резолютивна частина відбудеться 19 жовтня о 9:00. Буде оголошено вступне резолютивне рішення», - зазначила суддя.

Вахтанг Кіпіані зазначив у Фейсбуці, що "блискучі виступи адвокатів В’ячеслава Якубенка, Сергія Глотова і Юрія Артюха не залишили каменя на камені конструкцій адвоката Кириленка, який представляє ексадвоката Медведчука".

Автор книги про Василя Стуса вважає, що рішення суду може бути "і вашим, і нашим". "Буде відкинуто більшість позовних вимог, але 1-2-3 залишаться. Втім, хтозна. Дякую всім, хто переживає і підтримує", - зазначив Кіпіані.

Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання Дарницького районного суду м. Києва, під час якого продовжився розгляд позову народного депутата Віктора Медведчука проти журналіста, історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat з вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса», відбулося 14 серпня. Як зазначила суддя, після нього залишилося розглянути один том доказів. Два засідання, що мали відбутися у вересні і 9 жовтня, не відбулися з різних причин.

Український ПЕН-клуб та представники громадськості 11 серпня звернулися із заявою до Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, в якій закликали забезпечити право на справедливий суд у справі за позовом Віктора Медведчука проти автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

Як повідомлялося, Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Медведчук заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.