"Голос" закупить заборонені судом книги про Стуса для шкіл та бібліотек

Політична партія "Голос" закупить 100 книг про Василя Стуса для шкіл та бібліотек.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Голос" у Фейсбуці.

"Правду про Василя Стуса не сховати! І навіть рішення суду щодо книги «Справа Василя Стуса» на користь Медведчука не здатне це зробити. «Голос» завжди стоятиме на боці правди і справедливості. Тому ми закупимо 100 книг про Стуса для шкіл та бібліотек", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Кримінальна справа Василя Стуса».

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.