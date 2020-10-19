"Голос" закупить заборонені судом книги про Стуса для шкіл та бібліотек

Укрінформ
Політична партія "Голос" закупить 100 книг про Василя Стуса для шкіл та бібліотек. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Голос" у Фейсбуці.

"Правду про Василя Стуса не сховати! І навіть рішення суду щодо книги «Справа Василя Стуса» на користь Медведчука не здатне це зробити. «Голос» завжди стоятиме на боці правди і справедливості. Тому ми закупимо 100 книг про Стуса для шкіл та бібліотек", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Кримінальна справа Василя Стуса».

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Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.

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