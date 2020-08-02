У центрі Харкова просто неба показали фільм "Заборонений" про Василя Стуса

На площі Свободи у центрі Харкова відбувся вечірній показ художнього фільму "Заборонений" про видатного українського поета і правозахисника Василя Стуса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кінотеатр просто неба облаштували біля волонтерського намету "Все для перемоги!". Показ для всіх охочих організували в рамках культурно-освітнього хабу члени кіноклубу "Нова Україна".

"Ця кінострічка викликала дискусію в суспільстві ще до того, як її побачили глядачі. Початково назва фільму мала бути "Птах душі". Згодом її змінили на "Стус", аби підкреслити, що сюжет стрічки обертається навколо життя видатного поета та дисидента. Пізніше назву знову змінили - на "Заборонений". За повідомленням Держкіно, творча група стрічки відмовилась від імені поета у назві через те, що у фільмі представлено не лише біографію Василя Стуса, а й образ часу й уособлення боротьби з режимом", - розповів, відкриваючи показ, керівник кіноклубу "Нова Україна", координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Він нагадав, що під час монтажу кінострічки розгорівся скандал через те, що режисери вирішили вирізати епізод із судом над Василем Стусом: "Так зі сценарію були видалені згадки про Віктора Медведчука, якого радянська влада призначила адвокатом у процесі над поетом".

Попри пізній час, чимало перехожих, зацікавлених фільмом приєдналися до глядачів, які розмістилися з дотриманням умов карантину на стільцях, дбайливо поставлених біля намету волонтерами кіноклубу.

Після показу, який тривав близько двох годин, люди не поспішали розходитися, обговорюючи побачене.

Харківський кіноклуб "Нова Україна" планує до кінця літа щосуботи показувати на площі Свободи фільми на історичну тематику та про сьогодення української культури.

Фото: Володимир Чистилін, Фейсбук