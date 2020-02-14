У польському Сеймі показали фільм “Заборонений” про Стуса

Кількадесят людей взяли участь у показі художнього кінофільму “Заборонений” про українського поета-шістдесятника Василя Стуса, що відбувся у четвер в польському парламенті.

Участь у показі взяли режисер фільму Роман Бровко, польські законодавці, українські дипломати та представники української громади, а також представники ЗМІ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Варто подивитися цей фільм, аби зрозуміти, яким чином український народ в радянські часи продовжував боротьбу за свою гідність, свободу і незалежність, й одним з цих лідерів був Василь Стус”, - зазначив перед показом кінокартини посол України в Польщі Андрій Дещиця.

На його переконання, фільм потрібно побачити, аби могти протидіяти можливим загрозам повернення тоталітаризму й епохи, яку свого часу вже пережили Україна, Польща та інші країни колишнього соцтабору.

Показ фільму «Заборонений» у парламенті Польщі / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Він нагадав, що символом такої боротьби за волю і гідність сьогодні є український журналіст Роман Сущенко, виставка малюнків якого відкрилася у середу у Сеймі Польщі.

Дещиця також зауважив, що на інтернет-платформі Allegro.pl зараз триває аукціон з продажу оригінального малюнку Сущенка “Неаполітанський дворик”, кошти з продажу якого підуть на підтримку родин політв’язнів, які все ще перебувають у російських в’язницях.

Український дипломат наголосив, що лише спільно український та польський народи можуть протидіяти поверненню тоталітаризму зі Сходу, а хорошою нагодою для цього буде відзначення в цьому році 100-річчя Варшавської битви, в якій війська Пілсудського і Петлюри спільно подолали більшовиків.

Режисер фільму подякував полякам за підтримку України та української культури у дуже складний період в історії України.

Він зазначив, що Україна має хороший початок, знімаючи фільми про своїх героїв, і цей процес потрібно продовжити. Бровко зазначив, що потрібно робити фільми у спільній копродукції Польщі й України, зауваживши, що у нього також є кілька задумів щодо реалізації таких проєктів.

“Маємо спільну історію, а тому потрібно працювати разом”, - наголосив режисер картини про Стуса.

Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська висловила думку, що цей фільм дуже важливий, оскільки показує не лише поета, Героя України, але і великого друга Польщі і польсько-українського примирення.

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“Фільм також показує одну дуже важливу справу: чим є Росія, і не важливо, як вона називається і хто нею керує. Це - певна система, яка там існує, і з якою ми постійно маємо справу”, - наголосила Госєвська.

Вона додала, що цей фільм є дуже хорошим прикладом демонстрації системи, яка зараз існує в Росії.

"Заборонений" - український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника Василя Стуса. Фільм вийшов в український кінопрокат 5 вересня 2019 року, до Дня пам'яті поета.