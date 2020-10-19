«ЄС» назвала заборону книги про Стуса сценарієм повернення в орбіту «русского міра»

Рішення Дарницького райсуду м. Києва про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» через згадування в ній Віктора Медведчука є прямим доказом сценарію повернення України в орбіту «русского міра».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба політичної партії «Європейська Солідарність».

«Рішення суду запроваджує в незалежній Україні класичну цензуру, притаманну для відсталих тоталітарних країн, і перекреслює усякі перспективи побудови в Україні вільного демократичного суспільства. Повзучий реванш “п’ятої колони” Кремля вже дійшов до заборони історичної правди щодо репресій тоталітарного режиму проти видатного діяча української національно-визвольної боротьби,» – йдеться в заяві.

У політсилі підкреслюють, що кожен політик має нести відповідальність за власні дії, тому спроба Медведчука приховати свою роль у «справі Стуса» є спробою викривити факти, а заборона поширювати історичну книгу з достовірними даними повертає нашу державу в часи сталінських репресій, коли все українське знищувалося.

Водночас «Європейська солідарність» вважає подібне «правосуддя» неприпустимим і закликає всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, надати публічну оцінку таким діям проросійської «ОПЗЖ».

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.