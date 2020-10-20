МКІП рекомендує книгу Кіпіані про справу Стуса до читання

МКІП рекомендує книгу Кіпіані про справу Стуса до читання

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані про справу щодо Василя Стуса.

Про це урядовець написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек”, - зазначив Ткаченко.

Він розкритикував лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука за спроби цензури. “Творець “темників” вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд”, - підкреслив глава МКІП.

На думку урядовця, якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль Медведчука у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

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"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

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Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.

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В Офісі Президента відреагували на цей випадок, зазначивши, що "здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні", проте, незалежність судової гілки влади не ставлять під сумнів.

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