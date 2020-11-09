Сучасна безпекова система не здатна подолати глобальну коронакризу - експерт

Сучасна система світової безпеки не здатна подолати кризові виклики пандемії, адже вона проявляється у всіх сферах і її локалізувати поки що не вдається.

Про це на Львівському безпековому форумі, який проходить в онлайн-форматі, заявив президент Української спілки психотерапевтів Олександр Фільц, передає кореспондент Укрінформу.

«Коли безпекова система спрацьовувала, як було, наприклад під час Карибської кризи, чи іншої ситуації, коли цивілізація стояла на певній межі своїх можливостей, тоді питання вирішувалися. Може, кулуарно, в кабінетних умовах і персональних стосунках, але тоді не виникало питання, чи здатна система безпеки забезпечити нам спокій. Якщо ми вже ставимо такі питання, ми маємо відчуття, що сучасна безпекова система не здатна побороти кризову ситуацію. Адже тільки-но ми спрямовуємо зусилля на спробу локалізації кризової ситуації, як вона проявляє себе в іншому місці», - зазначив Фільц.

Як приклад експерт навів світову медичну систему. «Візьмімо медицину. Бачимо, що вона не дає ради зі звичайним, банальним, хоч і не типовим вірусним захворюванням. Але ж медицина – це одна з вагомих складових усієї нашої безпекової системи. Це безпека нашого фізичного існування. І якщо ця безпекова система не спрацьовує на фундаментальному рівні - виходить, щось не так», - додав експерт.

Як повідомлялося, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в регіоні Чорного моря. Він триватиме до 14 листопада. Загалом, шість вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорноморського регіону та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах дедалі більшої інформатизації суспільства.

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Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку з пандемією COVID-19 форум проходить у форматі експертного онлайн-марафону.