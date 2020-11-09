Пандемія коронавірусу: експерти розглядають чотири сценарії подій

Пандемія, на думку експертів, продовжуватиметься за 4 основними сценаріями і, в решті решт, може призвести до зміни моделі життя людства.

Можливі сценарії виклав під час Львівського безпекового форуму 2020 професор Національного університету оборони та асоційований професор Національної школи політичних та адміністративних студій в Бухаресті Юліан Кіфу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерт відразу зазначив, що сказати конкретно, скільки ця криза буде тривати, наразі неможливо, адже «тимчасові зміни можуть стати перманентними, якщо локдауни будуть повторюватися з часом».

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Експерти, за словами Кіфу, розглядають 4 сценарії, пов’язані з пандемією в проєкції на ближче майбутнє. Перший: після 3 місячної паузи вірус просто зникне природним шляхом і людство рухається далі. Але, визнав сам спікер, цей сценарій є самим малоймовірним.

Другий (більш небезпечний): вироблення протягом 3-6 місяців імунного бар’єру серед активної частини населення, «самоімунізація» (такий шлях, однак, продемонстрував побічні наслідки в таких країнах як США, Велика Британія, Швеція).

Третьою альтернативою є 12-18 місяців локдаунів, які завершаться завдяки вакцині.

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Але, продовжив Кіфу, вірус цілком ймовірно може повторюватися в майбутньому за «гриповою моделлю» (міняючи штами), що означатиме четвертий сценарій - жити з цим вірусом і, відтак, змінити стиль життя.

Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. Загалом 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

Форум проходить цього року в режимі онлайнового експертного марафону.