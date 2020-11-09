Пандемія коронавірусу: експерти розглядають чотири сценарії подій
Можливі сценарії виклав під час Львівського безпекового форуму 2020 професор Національного університету оборони та асоційований професор Національної школи політичних та адміністративних студій в Бухаресті Юліан Кіфу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Експерт відразу зазначив, що сказати конкретно, скільки ця криза буде тривати, наразі неможливо, адже «тимчасові зміни можуть стати перманентними, якщо локдауни будуть повторюватися з часом».
Експерти, за словами Кіфу, розглядають 4 сценарії, пов’язані з пандемією в проєкції на ближче майбутнє. Перший: після 3 місячної паузи вірус просто зникне природним шляхом і людство рухається далі. Але, визнав сам спікер, цей сценарій є самим малоймовірним.
Другий (більш небезпечний): вироблення протягом 3-6 місяців імунного бар’єру серед активної частини населення, «самоімунізація» (такий шлях, однак, продемонстрував побічні наслідки в таких країнах як США, Велика Британія, Швеція).
Третьою альтернативою є 12-18 місяців локдаунів, які завершаться завдяки вакцині.
Але, продовжив Кіфу, вірус цілком ймовірно може повторюватися в майбутньому за «гриповою моделлю» (міняючи штами), що означатиме четвертий сценарій - жити з цим вірусом і, відтак, змінити стиль життя.
Як повідомляв Укрінформ, Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. Загалом 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.
Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.
Форум проходить цього року в режимі онлайнового експертного марафону.