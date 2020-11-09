У Китаї коронавірус виявили в холодильних камерах із продуктами

Влада міста Тяньцзінь на північному сході Китаю заявила, що було зафіксовано два випадки зараження COVID-19, пов’язані з замороженими продуктами.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

За даними місцевих чиновників обидва випадки "пов'язані з холодильними камерами". В одного із інфікованих наявні симптоми COVID-19, в іншого – безсимптомний перебіг хвороби.

Місцева влада закрила холодильний склад Hailian Frozen Food Co. Ltd. та наразі проводить тестування місцевих мешканців на COVID-19.

Національна комісія охорони здоров'я КНР видала нові інструкції щодо поводження з імпортованими замороженими продуктами. Зокрема, тепер всі продукти холодового ланцюга повинні піддаватись «профілактичній та ретельній дезінфекції».

Як повідомлялося, станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні випадки та 35 795 461 випадок одужання.