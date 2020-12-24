МОЗ хоче провести вакцинацію від коронавірусу протягом 2021-22 років

Згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Україна планує підготувати та розпочати багаторівневу кампанію з вакцинації від COVID-19 з метою охоплення щонайменше 50% населення країни протягом 2021-22 років. Вакцинація буде добровільною. Держава має запропонувати можливість вакцинації, це і буде зроблено, а люди будуть визначатися, чи будуть вони вакцинуватися. Але ми як МОЗ максимально будемо радити... пройти цю вакцинацію саме безпечною вакциною”, - сказав Степанов.

За його словами, вакцинація має розпочатися у лютому наступного року, але терміни можуть зсунутися у зв’язку з поставками вакцини.

Міністр поінформував, що наказ, яким затверджується "дорожня карта" вакцинації, буде підписаний та оприлюднений на ресурсах МОЗ сьогодні, 24 грудня.

Координацію процесу імунізації від коронавірусу населення здійснюватимуть оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я та регіональні координатори.

На основі рекомендацій міжнародних експертів виділено 9 пріоритетних груп для вакцинації від COVID-19. Це, зокрема, медпрацівники; військовослужбовці ОС; працівники соціальної сфери; особи, які проживають в установах з надання довгострокового догляду та підтримки, та працівники таких закладів; люди віком від 60 років; вчителі та працівники освіти; особи віком від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями, які перебувають у групі ризику; працівники критично-важливих структур державної безпеки; особи, що перебувають в місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах, та працівники цих установ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 001 тис. 132 випадки COVID-19, з них за останню добу 11 тис. 490.