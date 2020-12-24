COVID-щеплення українців: Степанов розповів про п’ять етапів

У першу чергу вакцинацію від COVID-19 проведуть медпрацівникам, які працюють в ковід-лікарнях, та військовослужбовцям ООС.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Вакцинація буде відбуватися у п'ять етапів. Перший передбачає вакцинацію людей з критичним ризиком інфікування та тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію COVID-19. Це, перш за все, медичні працівники, які працюють у стаціонарах, де надають допомогу хворим на COVID-19, це військовослужбовці в зоні ООС. На цьому етапі ми плануємо охопити близько 355 тис. людей", - сказав Степанов.

На другому етапі будуть вакцинувати осіб з високим ризиком інфікування COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги, планове охоплення — 2,3 млн громадян.

На третьому етапі планується вакцинувати осіб з високим ризиком інфікування COVID-19 та тих, хто виконує функції з підтримки життєдіяльності країни — 7,2 млн людей.

Четвертий етап - вакцинація осіб з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави — близько 11 млн людей.

На п'ятому етапі планується вакцинувати інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп — це особи, молодші 59 років, які не мають супутніх захворювань. Цей етап має проводитися в умовах широкого доступу вакцин від COVID-19 та у разі повного ресурсного забезпечення, планове охоплення - близько 19 млн осіб.

Вакцинація буде проводитися на базі кабінетів та пунктів щеплень, яких станом на грудень 2020 року 11 346.

Окрім цього, будуть створені мобільні бригади з імунізації в усіх регіонах, які зможуть здійснювати близько 100 тис. щеплень на тиждень.

Також, за словами Степанова, будуть створені тимчасові центри вакцинації - за прикладом деяких країн ЄС. Планується створити близько 50 таких центрів.

Як повідомляв Укрінформ, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

В Україні станом на 24 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 001 тис. 132 випадки COVID-19, з них за останню добу 11 тис. 490.