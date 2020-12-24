Уряд виділив 1,3 мільярда на закупівлю COVID-вакцини

Кабінет Міністрів виділив МОЗ з COVID-фонду 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, 23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Так, проєктом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Реалізація проєкту акту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті.

З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду за загальним фондом державного бюджету становив 66 млрд гривень, касові видатки - 45,5 млрд гривень.

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