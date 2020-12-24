В Україні зафіксували понад мільйон випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
"11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників", - повідомив Степанов
За минулу добу померли 223 пацієнти, одужали – 15 775.
Крім того, за добу госпіталізовано – 2 721 осіб. Здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 001 132 особи, з них вже одужали 631 435 осіб. Водночас зафіксовано 17 395 летальних випадків.
Проведено 5 390 952 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 10 136 випадків коронавірусу.