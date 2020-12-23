В Україні за добу - 10 136 випадків коронавірусу

Станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 979 осіб; летальних випадків – 275; одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 989 642 особи; одужало – 615 660 осіб; летальних випадків – 17 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 грудня в Україні було лабораторно підтверджено 979 506 випадків зараження коронавірусом, зокрема за останню добу 8 513.