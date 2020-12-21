COVID-тести: Степанов каже, що деякі лабораторії МОЗ завантажені лише на 50%

У лабораторіях Міністерства охорони здоров'я в черзі на тестування на COVID-19 знаходиться лише 391 зразок.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На сьогоднішній ранок залишків у лабораторіях Міністерства охорони здоров’я по тестуванню людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або пневмонії, або респіраторного захворювання на всю країні 391 зразок. Це по так званому нашому першому пріоритету. Це говорить про те, що кількість людей, які зараз звертаються до нас (за тестуванням - ред.), зменшується», - сказав Степанов.

За його словами, деякі лабораторії завантажені лише на 50%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.

За минулий тиждень було зроблено 250 417 тестувань методом ПЛР та 6 355 тестувань експрес-тестами на визначення антигену до COVID-19.

У жовтні Степанов прогнозував, що наприкінці року кількість тестувань на виявлення COVID-19 сягне 75 тисяч на добу.