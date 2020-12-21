Степанов заявляє про позитивну COVID-динаміку третій тиждень поспіль

Третій тиждень поспіль в Україні фіксується зменшення кількості виявлених випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулий тиждень було виявлено 70 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу, на відміну від позаминулого тижня, коли було 78 712. Це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків”, - сказав Степанов.

Також, за його словами, зменшилася і кількість активних хворих.

“Вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих — у нас зараз 367 637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу, і це на 11 тисяч менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 378 669 осіб”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.