Зеленський подякував Макрону за готовність допомогти з вакциною від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський вдячний французькому колезі Емманюелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини від коронавірусу.

Про це Зеленський сказав під час телефонної розмови 22 грудня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави Української держави.

Як зазначають в Офісі Президента, під час розмови Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини від коронавірусу якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини.

«Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», – сказав Президент України.

Значну увагу під час розмови лідери приділили питанню досягнення миру на Донбасі. Зеленський поінформував Макрона про зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення сталого миру.

Своєю чергою Макрон запевнив, що Франція і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер наголосив на важливості дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в межах нормандського формату. Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів Нормандської четвірки, досягнуті минулого року в Парижі.

«Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наших мирних ініціатив», – зазначив глава Української держави.

Макрон також підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно дозволить епідемічна ситуація.

Зеленський побажав Президентові Франції якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби та відновлення сил, а також привітав його з днем народження, який Макрон відзначав напередодні.

Як повідомлялося, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року має безоплатно отримати 8 млн доз вакцини. Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де діють ці виробники, про закупівлю вакцин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що поставки вакцини попередньо плануються на лютий 2021-го. Загалом у державному бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин передбачено 2,6 млрд грн.

Фото: АА