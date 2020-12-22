Зеленський подякував Макрону за готовність допомогти з вакциною від коронавірусу

Зеленський подякував Макрону за готовність допомогти з вакциною від коронавірусу

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вдячний французькому колезі Емманюелю Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини від коронавірусу.

Про це Зеленський сказав під час телефонної розмови 22 грудня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави Української держави.

Як зазначають в Офісі Президента, під час розмови Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини від коронавірусу якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини.

«Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», – сказав Президент України.

Значну увагу під час розмови лідери приділили питанню досягнення миру на Донбасі. Зеленський поінформував Макрона про зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення сталого миру.

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Своєю чергою Макрон запевнив, що Франція і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер наголосив на важливості дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в межах нормандського формату. Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів Нормандської четвірки, досягнуті минулого року в Парижі.

«Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наших мирних ініціатив», – зазначив глава Української держави.

Макрон також підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно дозволить епідемічна ситуація.

Зеленський побажав Президентові Франції якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби та відновлення сил, а також привітав його з днем народження, який Макрон відзначав напередодні.

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Як повідомлялося, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна в березні 2021 року має безоплатно отримати 8 млн доз вакцини. Також Україна веде перемовини з виробниками та очільниками країн, де діють ці виробники, про закупівлю вакцин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що поставки вакцини попередньо плануються на лютий 2021-го. Загалом у державному бюджеті на 2021 рік на закупівлю вакцин передбачено 2,6 млрд грн.

Фото: АА

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