У Макрона COVID-19 протікає з ускладненнями — важко дихати

Стан хворого на COVID-19 президента Франції Еммануеля Макрона стабільний, але хвороба протікає з ускладненнями.

Про це повідомив речник уряду Франції Габріель Аттал, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У президента продовжують виявлятися симптоми", - заявив він.

За словами Аттала, стан Макрона стабільний, і президент продовжує працювати дистанційно, перебуваючи в ізоляції в резиденції у Версалі.

Натомість неназваний урядовець повідомив телеканалу BFM TV, що президент виснажений хворобою, яка протікає з ускладненнями, зокрема Макрону важко дихати.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Макрон отримав позитивний результат тестування на коронавірус.

18 грудня президент записав відеозвернення до нації, де розповів про свій стан і закликав усіх дотримуватися санітарних правил та обмежень.

За попередню добу у Франції зафіксовано 12 тис. 799 нових випадків інфікування коронавірусом, 131 людина померла від COVID-19.