Вчені нарахували 22 мутації «британського штаму» коронавірусу

Вчений-вірусолог, завідувач кафедрою інфекційних хвороб і кафедрою вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона Венді Барклай повідомила, що новий штам коронавірусу, який швидко поширився в частинах південної Англії, має 22 мутації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Ми зазвичай бачимо, як віруси відрізняються один від одного на одну-дві зміни, але загалом цей вірус нараховує 22… Це є свого роду трохи тривожним дзвінком... але біологічно можливо, що вірус міг змінити поведінку через ці мутації», - зауважила Барклай.

За її словами, зараз важливо зрозуміти, чи ефективні вакцини, що існують, проти нього.

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Як пише ВВС, вірус, який вперше був виявлений у китайському Ухані – вже не той, який можна знайти в більшості куточків світу. Зокрема мутація D614G з’явилася в Європі в лютому і стала глобально домінуючою формою вірусу. Інший вид, під назвою A222V, поширився Європою з тими, хто відпочивав цього літа в Іспанії.

Вперше новий "британський" штам був виявлений у вересні. На сьогодні вважають, що цей штам або виник у пацієнта у Великій Британії, або був завезений з іншої країни, де за мутаціями коронавірусу особливо не стежать.

В опублікованій первісній розшифровці аналізу нового штаму йдеться про потенційно важливі зміни 17 характеристик. Зміни стосуються шипоподібного білка - свого роду "ключа", яким вірус відкриває "дверцята" в клітини.

Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відома як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Саме тут шип вперше входить у контакт з поверхнею клітини, йдеться у повідомленні. Будь-які зміни, які допоможуть вірусу проникати всередину, найімовірніше, дадуть цьому штаму перевагу.

Ще одна мутація (делеція H69/V70) неодноразово фіксувалася, зокрема, у заражених норок на фермах у Данії. Під час неї відбувається знищення крихітної частини шипа.

Науковці припускають, що наявні вакцини можуть бути ефективними проти нового штаму. Вакцини навчають імунну систему атакувати кілька різних частин вірусу, тому навіть якщо частина білка мутувала, вакцини все одно повинні працювати.

«Але якщо ми дозволимо йому ще більше мутувати, тоді час хвилюватися, бо вірус потенційно може «втекти» від вакцини. Це може бути найбільш тривожним елементом того, що відбувається з вірусом», — зазначили вчені.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія та Гонког.

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через рішення цих країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.