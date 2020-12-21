У ВООЗ пояснили, що могло стати причиною мутації нового коронавірусу

Вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі, а в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини.

Про це в ефірі BFM TV заявила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан, передає Укрінформ.

"Тому при кожних виявлених мутаціях слід визначати, які саме нові характеристики він набуває, відбуваються великі зміни, або ж це просто звичайна еволюція", - пояснила директор департаменту ВООЗ.

Зараз організація не відзначає вплив нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

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Бріан також підтвердила правильність локдауну, який наразі вводить Британія. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації.