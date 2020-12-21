Уряд Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться в понеділок на засідання через вирішення низки країн обмежити транспортне сполучення з королівством на тлі поширення мутованого штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС .

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій Cobra.

Наразі польоти до Великої Британії скасували Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.

Країни-члени Європейського союзу повинні також зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити скоординовану відповідь на спалах в Британії.

Число випадків коронавірусу у Великій Британії в неділю зросла на 35 928, що майже вдвічі більше, ніж було тиждень тому.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок попередив, що новий штам вірусу, який може бути на 70% більше заразним, «виходить з-під контролю». Він швидко поширився в Лондоні і на південному сході Англії, але представники охорони здоров'я заявляють, що немає ніяких доказів того, що він більш смертоносний або буде по-іншому реагувати на вакцини.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу.

Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні і на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали і перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки і утриматися від поїздок.

20 грудня Нідерланди, Бельгія та Італія оголосили, що не прийматимуть авіарейси з Великої Британії у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Фото: Dominic Lipinski / PA