Євросоюз може повністю закрити усі кордони з Британією — ЗМІ

Після того, як низка європейських країн ввела заборону на авіасполучення із Великою Британією, керівні органи Євросоюзу можуть повністю перекрити всі шляхи сполучення із туманним Альбіоном.

Такі дані має у розпорядженні німецьке видання Bild, передає Укрінформ.

Після рішення Франції закрити кордони, євротунель — підводне сполучення між Британськими островами та материковою частиною Європи теж виявилося закритим. Бельгія також закриває свої кордони як мінімум на 24 години, що також пов`язані з євротунелем.

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За інформацією видання, ЄС піде за цим прикладом і ухвалить ще більш далекосяжний захід: на початку тижня зупинить всі пасажирські перевезення в та з Британії, в тому числі морем і залізницею. Це означає перекриття для англійців не лише євротунелю, але і всіх портів.

Також запланована зупинка для рейсів з ПАР, де також був виявлений новий штам вірусу.

Нагадаємо: мутація вірусу, зафіксована у Великій Британії, була виявлена у випадковій вибірці в Нідерландах на початку грудня. Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, спочатку названий 501.V2, також циркулює в Південній Африці.