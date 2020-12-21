Євросоюз може повністю закрити усі кордони з Британією — ЗМІ
Такі дані має у розпорядженні німецьке видання Bild, передає Укрінформ.
Після рішення Франції закрити кордони, євротунель — підводне сполучення між Британськими островами та материковою частиною Європи теж виявилося закритим. Бельгія також закриває свої кордони як мінімум на 24 години, що також пов`язані з євротунелем.
За інформацією видання, ЄС піде за цим прикладом і ухвалить ще більш далекосяжний захід: на початку тижня зупинить всі пасажирські перевезення в та з Британії, в тому числі морем і залізницею. Це означає перекриття для англійців не лише євротунелю, але і всіх портів.
Також запланована зупинка для рейсів з ПАР, де також був виявлений новий штам вірусу.
Нагадаємо: мутація вірусу, зафіксована у Великій Британії, була виявлена у випадковій вибірці в Нідерландах на початку грудня. Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, спочатку названий 501.V2, також циркулює в Південній Африці.