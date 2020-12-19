Британія посилює карантин через новий штам коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Таким чином Лондон і південно-східна Англія, які зараз перебувають на найвищому рівні трирівневої системи правил карантинних обмежень, тепер будуть поміщені на новий рівень - четвертий, який по суті вводить на території обмеження, аналогічні національному карантину.
На Різдво жителям четвертого рівня буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали і перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки і утриматися від поїздок.
Нові правила почнуть діяти опівночі з суботи на неділю.
Як зазначає видання, кількість випадків захворювання в Англії різко зросла за останні два тижні через новий штам вірусу. Він, за словами вчених, на 70% заразніший, проте поки не знайдено підтверджень, що мутований вірус більш смертоносний.