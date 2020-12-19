У Південній Африці виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Другу хвилю інфікувань COVID-19 у Південній Африці зумовлює новий штам коронавірусу, відмінний від того, що викликав першу хвилю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр охорони здоров’я ПАР Звелі Мкхізе.

“Ми зібрали пресконференцію, аби оголосити, що різновид вірусу SARS-COV-2, який поки отримав назву “варіант 501.V2”, був виявлений в ПАР нашими генними науковцями... Зібрані докази твердо свідчать на користь того, що чинна друга хвиля спричинена цим новим різновидом”, - зазначив Мкхізе.

Karim: “The second wave has now hit all provinces with some early signs of it spreading faster than the first wave.” #SARSCOV2MediaBriefing — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Зауважимо, що Південна Африка має найвищий рівень інфікувань COVID-19 серед усіх африканських країн. Досі новий коронавірус підхопило понад 900 тисяч осіб, недуга забрала понад 20 тисяч життів.

Водночас у ВООЗ заявили, що перебувають у контакті із владою ПАР стосовно нового штаму вірусу, й додали, що його поводження не відрізняється від вже відомого віруса.

“Ми працюємо із ними разом із нашою робочою групою, яка займається еволюцією віруса SARS-COV-2. Вони вирощують вірус у себе в країні й ми співпрацюємо з науковцями у намаганні виявити будь-які зміни в поводженні вірусу в аспекті поширення”, - заявила під час пресконференції у Женеві епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхове, пише Reuters.

Нагадаємо: цього тижня про виявлення нового штаму коронавірусу заявили у Великобританії, однак наразі немає даних, що свідчили б про імунітет нового різновиду коронавірусу до наявної вакцини від COVID-19, яку вже почали вводити британцям.