У Південній Африці виявили новий небезпечний штам коронавірусу

У Південній Африці виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Укрінформ
Другу хвилю інфікувань COVID-19 у Південній Африці зумовлює новий штам коронавірусу, відмінний від того, що викликав першу хвилю.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр охорони здоров’я ПАР Звелі Мкхізе.

“Ми зібрали пресконференцію, аби оголосити, що різновид вірусу SARS-COV-2, який поки отримав назву “варіант 501.V2”, був виявлений в ПАР нашими генними науковцями... Зібрані докази твердо свідчать на користь того, що чинна друга хвиля спричинена цим новим різновидом”, - зазначив Мкхізе.

Зауважимо, що Південна Африка має найвищий рівень інфікувань COVID-19 серед усіх африканських країн. Досі новий коронавірус підхопило понад 900 тисяч осіб, недуга забрала понад 20 тисяч життів. 

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Водночас у ВООЗ заявили, що перебувають у контакті із владою ПАР стосовно нового штаму вірусу, й додали, що його поводження не відрізняється від вже відомого віруса.

“Ми працюємо із ними разом із нашою робочою групою, яка займається еволюцією віруса SARS-COV-2. Вони вирощують вірус у себе в країні й ми співпрацюємо з науковцями у намаганні виявити будь-які зміни в поводженні вірусу в аспекті поширення”, - заявила під час пресконференції у Женеві епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхове, пише Reuters.

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Нагадаємо: цього тижня про виявлення нового штаму коронавірусу заявили у Великобританії, однак наразі немає даних, що свідчили б про імунітет нового різновиду коронавірусу до наявної вакцини від COVID-19, яку вже почали вводити британцям.

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