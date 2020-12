У Південній Африці виявили новий небезпечний штам коронавірусу

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр охорони здоров’я ПАР Звелі Мкхізе.

“Ми зібрали пресконференцію, аби оголосити, що різновид вірусу SARS-COV-2, який поки отримав назву “варіант 501.V2”, був виявлений в ПАР нашими генними науковцями... Зібрані докази твердо свідчать на користь того, що чинна друга хвиля спричинена цим новим різновидом”, - зазначив Мкхізе.

Karim: “The second wave has now hit all provinces with some early signs of it spreading faster than the first wave.” #SARSCOV2MediaBriefing