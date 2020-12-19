Експрезидент Бурунді помер від ускладнень COVID-19

Колишній президент Бурунді П'єр Буйоя помер через ускладнення коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС з посиланням на підтвердження його двоюрідного брата та дипломатичного джерела.

Буйоя помер у Парижі в четвер, йому був 71 рiк.

Відставний майор армії обіймав посаду президента країни протягом 13 років.

У жовтні суд Бурунді заочно засудив його до довічного позбавлення волі, звинувативши у вбивстві першого демократично обраного президента країни Мельхіора Ндадайє в 1993 році, що спричинило вбивство приблизно 300 000 людей. Він заперечував будь-які протиправні дії.

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Минулого місяця він звільнився з посади посланця Африканського Союзу в регіоні Сахель, заявивши, що хоче приділити більше часу на очищення свого імені.