У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом

Президент Бурунді 55-річний П'єр Нкурунзіза помер від серцевого нападу, у країні оголошено семиденну жалобу.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці уряду країни у Twitter.

«Уряд Републіки Бурунді заявляє з великим сумом, що президент країни Пьєр Нкурунзіза помер у лікарні в результаті серцевого нападу 8 червня 2020 року», - йдеться у зверненні.

Як зазначили в уряді, президента госпіталізували у ніч проти 7 червня. Спочатку його стан поліпшився, але у понеділок у Нкурунзізи раптом стався серцевий напад.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

Медики намагалися впродовж кількох годин реанімувати главу держави, однак безуспішно.

В країні оголосили семиденну жалобу.

55-річний П'єр Нкурунзіза правив Бурунді з 2005 року.