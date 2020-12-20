Виявлений у Британії новий штам коронавірусу на 70% заразніший - Джонсон

Новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, може бути на 70% заразнішим.

Про це прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив на пресконференції, запис трансляції якої розміщений на його сторінці у Твіттері, передає Укрінформ.

«Хоча в цьому питанні все ще зберігається велика неясність, новий варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим, ніж первинний, з яким ми досі мали справу», - заявив Джонсон.

Водночас за його словами, даних, що новий штам вірусу спричиняє тяжчий перебіг хвороби чи вищу смертність, поки що немає.

Як повідомлялося, про виявлення нового штаму коронавірусу, через який темпи поширення хвороби в різних регіонах Великої Британії різко зросли, на початку тижня заявив міністр охорони здоров'я Метт Генкок. На той момент у країні було підтверджено понад тисячу випадків зараженням ним.

19 грудня британський уряд вирішив посилити карантинні заходи.

За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.