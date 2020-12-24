Степанов підписав Дорожню карту вакцинації від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення.

Як передає Укрінформ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"У наших планах — охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зсунутись на незначний час — це залежить від постачання вакцини", - зазначив міністр.

Степанов поінформував, що імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Окрім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.

Міністр підкреслив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде виключно добровільною.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у 5 етапів.

Очільник МОЗ також оприлюднив інфографіку з деталями реалізації Дорожньої карти з вакцинації.

Так, згідно з інфографікою, перший етап буде охоплювати приблизно 355 тисяч людей з критичним ризиком інфікування - медпрацівники, які надають допомогу хворим на COVID-19, люди і працівники в інтернатних закладах, будинках для літніх людей, військовослужбовці.

Під час другого етапу вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги. Таких приблизно 2,3 млн людей.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 7,2 млн людей.

Четвертий етап передбачає вакцинування людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 11 млн осіб.

Під час п'ятого етапу будуть щеплювати інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп. Етап охопить близько 19 млн людей.

Як зазначив міністр охорони здоров'я, Дорожня карта з проведення масової вакцинації від COVID-19 готувалася за участю профільних фахівців — національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.