Зеленський розповів, з ким ведуть переговори про закупівлю вакцини

Україна інтенсифікує переговори зі світовими фармацевтичними компаніями та урядами інших країн для прискорення постачання в Україну якісної, перевіреної вакцини проти COVID-19.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«МОЗ постійно веде перемовини з багатьма західними партнерами: і Moderna, і AstraZeneca, і з китайськими виробниками, і європейськими виробниками щодо постачання вакцини», – сказав Зеленський.

За його словами, спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року, а нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

«Треба зробити все, щоб пришвидшити цей процес надання вакцини. Я розмовляю з лідерами країн ЄС і не тільки ЄС, щоб ми могли прискорити постачання якісної, перевіреної вакцини», – зазначив Президент.

Він зауважив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами.

Зокрема, глава держави нагадав, що кілька днів тому мав розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час якої також порушував питання отримання Україною першої партії вакцини вже в кінці січня – середині лютого.

Зеленський додав, що безкоштовне щеплення буде передбачено для тих верств населення, які потрапляють у зону ризику: медиків, військових, соцпрацівників, поліцейських тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 грудня в Україні лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, з них за добу – 11 490. За минулу добу померли 223 пацієнти, одужали – 15 775.

Фото: ОП