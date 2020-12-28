В Україні за добу - 4 385 випадків коронавірусу

За минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померло 75 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник", - зазначив очільник МОЗ.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 1 588 осіб; померло - 75; одужало – 7 191 особа;

здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 030 374 особи; одужало – 665 729 осіб; летальних випадків – 17 849; проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 грудня на планеті з початку пандемії в цілому підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус.