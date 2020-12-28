У світі виявили понад 81,14 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 28 грудня на планеті з початку пандемії в цілому підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Ця цифра включає 1 771 981 летальний випадок.

Натомість одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.

Найбільше число заражень зафіксовано в США (19 573 847), Індії (10 208 725) та Бразилії (7 484 285).

В Україні ж, за даними Worldometer, станом на ранок понеділка підтверджено 1 025 989 випадків COVID-19, включаючи 17 774 летальні.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, аби убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже було зафіксовано у низці країн, у тому числі у Німеччині та Франції.