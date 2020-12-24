Коронавірус-мутант «зчитує» імунну відповідь кожної людини – експерт

Новий штам хвороби COVID-19 з Південно-Африканської Республіки змінюється з кожною передачею від людини до людини.

Як повідомляє Укрінформ, про це в етері телеканалу eNCA заявила генеральний директор Ради з медичних досліджень ПАР Гленда Грей.

Як зазначається, новий штам коронавірусу під назвою 501.V2 виявляє слабкі місця імунної системи кожної окремої людини.

За словами Грей, нова мутація зчитує індивідуальну імунну відповідь кожної людини. Це може призвести до того, що протягом короткого часу цей штам COVID-19 дасть цілу групу нових агресивних штамів, оскільки він змінюється з кожним новим переміщенням між людьми.

"Ми не можемо виключити, що мутації, подібні до 501.V2, існують і в інших частинах світу, не тільки у ПАР", - додала Грей.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Голова уряду країни Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на 24 грудня у світі виявлено 79 156 148 випадків COVID-19, зокрема, 1 739 816 летальних, одужали 55 738 563 особи.