Маски на 99,9% захищають від коронавірусу

How effective are face coverings at reducing the spread of respiratory droplets? New research in #RSOS from the @EdinburghUni investigates, highlighting the importance of #masks https://t.co/y9xBSCjm9d@bandiera_lucia @shu_otomo @fmenolascina @ignaziomariav @SchoolOfEng_UoE pic.twitter.com/HnVOpOJo9A