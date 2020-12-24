Маски на 99,9% захищають від коронавірусу

Захисні маски для обличчя можуть забезпечувати на 99,9% захист людини від коронавірусу, який переноситься повітряно-крапельним шляхом.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного британським науковим центром Royal Society Open Science, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Краплі, які виділяються під час дихання, є головним шляхом передачі коронавірусу SARS-CoV-2, на чому ґрунтуються рекомендації з дотримання соціальної дистанції», - нагадали британські вчені.

Відтак, головним предметом дослідження було визначення якості захисту, тобто блокування поширення крапель від людини під час дихання або кашлю, які забезпечують маски на обличчі, залежно від дистанції, якої дотримуються між собою люди в умовах санітарних обмежень під час пандемії.

За результатами проведених експериментів було з’ясовано, що жінка, яка стоїть на відстані двох метрів від чоловіка, який кашляє без маски, уражається краплями, яких поширюється у повітрі навколо у 10 тис. разів більше, ніж у випадку, якщо людина кашляє, будучи у захисній масці.

Як наголошують британські дослідники, немає сумніву, що захисні маски на обличчі значною мірою – до 99,9% – блокують поширення крапель у повітрі, які виділяються людиною і можуть переносити коронавірус.

Водночас, такі висновки стосуються захисту від великих крапель, більших за 170 мікрон у діаметрі.