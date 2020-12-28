В Австрії фіксують спад щоденного приросту COVID-19

Приріст випадків COVID-19 в Австрії за попередню добу опустився до рівня середини жовтня, коли у країні починалася друга хвиля епідемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє МОЗ Австрії.

26 грудня в Австрії підтверджено 1408 випадків інфікування коронавірусом. Востаннє така кількість фіксувалася 14 жовтня, після чого темпи поширення епідемії прискорювалися. Пік другої хвилі припав на 11 листопада - тоді було виявлено понад 9,2 тис. нових випадків COVID-19.

Станом на 27 грудня в Австрії коронавірусом загалом було інфіковано майже 352 тис. осіб, з яких 323 тисячі вже одужали. Внаслідок COVID-19 померли понад 5880 людей. У лікарнях перебувають близько 2,5 тис. пацієнтів, з яких 414 - у відділеннях інтенсивної терапії.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австрії 26 грудня почався третій локдаун після послаблення на Різдво.

На найближчі три тижні у країні знову зачинилися більшість магазинів, за винятком продовольчих та крамниць із товарами щоденного попиту. Також працюють аптеки, банки й велосипедні майстерні. Громадянам дозволяється залишати домівки лише з поважних причин.