В Австрії стартувала добровільна вакцинація від коронавірусу

В Австрії у неділю, 27 грудня, розпочалася добровільна вакцинація населення від коронавірусного захворювання COVID-19.

Символічний старт було дано під час урочистої церемонії вакцинації перших п’яти осіб у Медичному університеті Відня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вакцинація – це початок перемоги над пандемією. Вона змінює правила гри", - заявив канцлер Себастіан Курц на пресконференції з нагоди початку щеплення проти COVID-19.

Він нагадав, що вакцинація проходитиме у три етапи. Спочатку щеплення зроблять особам з групи найбільшого ризику – старше 80 років, з фокусом на будинки для літніх людей. Під час другої фази вакцину отримають літні люди та співробітники критичної інфраструктури. На третьому етапі щеплення робитимуть усі охочим.

За словами канцлера, вакцинація від COVID-19 не буде обов’язковою і відбуватиметься на добровільній основі. Він висловив сподівання, що вже влітку 2021 року "вдасться повернутися до нормального життя".

Згідно з австрійськими ЗМІ, у ніч на суботу в Австрію було доставлено першу партію вакцини від коронавірусу виробника BioNTech/Pfizer. В суботу перші 10 тис. доз були розподілені по федеральних землях, у більшості з яких щеплення проти SARS-CoV‑2 мало розпочатися вже у неділю. Очікується, що друга партія вакцини від BioNTech/Pfizer прибуде в країну наступного тижня.

Австрія має з BioNTech/Pfizer попередні договори купівлі 4 млн доз вакцини. Загалом же уряд Австрії планує закупити 16,5 млн доз вакцини від п’яти виробників на суму близько 200 млн євро.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство 21 грудня дало дозвіл на ринкове використання вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer. Вакцинація дозволена людям з 16 років.

Єврокомісія створила амбітне вакцинне портфоліо з шести вакцин та зробила перспективні замовлення вакцин чотирьох різних типів у шести провідних фармакологічних компаній світу, і наразі веде перемовини з сьомою компанією.