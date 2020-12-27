В Австрії розпочався третій локдаун

В Австрії у суботу, 26 грудня, в умовах пандемії COVID-19 почався вже третій локдаун після послаблення на Різдво.

Про це передає Укрінформ із посиланням на DW.

На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки, банки та велосипедні майстерні, а перукарні закриють.

Жителі зможуть залишати свої будинки цілодобово, але тільки з поважних причин. Серед них, зокрема, заняття спортом або прогулянки. Також жителі країни повинні істотно обмежити свої соціальні контакти.

Тим часом інші магазини та заклади культури відкриються вже 18 січня, і до них зможуть потрапити тільки ті люди, які пройдуть тестування на коронавірус і отримають негативний результат.

"Я вважаю, що тести в найближчі місяці будуть абсолютно нормальними явищами, як чищення зубів щодня", - заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він додав, що очікує третьої хвилі заражень коронавірусу по всій Європі на початку 2021 року. На його думку, жителі країни частково зможуть повернутися до нормального стану влітку.

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При цьому на час локдауну в країні працюватимуть численні гірськолижні курорти. Втім, там зможуть відпочити тільки місцеві жителі у зв'язку зі строгими правилами карантину.

Нагадаємо: за даними сайту Worldometers, Австрія знаходиться на 36 місці за кількістю виявлених випадків Covid-19. З початку карантину інфіковано 350 тис. 484 осіб, з яких летальних випадків 5 тис. 843.