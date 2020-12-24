В Австрії запрацювали гірськолижні спуски

В Австрії з четверга, 24 грудня, почали роботу гірськолижні підйомники та спуски.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Попри відкриття сезону про повноцінну роботу гірськолижних курортів мова не йде: готелі, кафе та ресторани на курортах і надалі не прийматимуть гостей. Відновлення їхньої роботи планується не раніше 18 січня, коли завершиться новий локдаун, який в Австрії розпочинається 26 грудня, відразу після святкування Різдва.

І хоча жорсткий карантин передбачає також цілодобове обмеження виходу з дому, воно не поширюватиметься на катання на лижах (а також ковзанах) – зайняття спортом належить до основних потреб, для задоволення яких дозволяється залишати свої оселі.

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На гірськолижних курортах працюватимуть підйомники та спуски, але з обмеженнями: на підйомник буде допускатися удвічі менше людей, ніж раніше. Крім того, потрібно буде носити маску типу FFP-2, але під час самого спуску маску надівати не обов’язково.

Поки покататися на лижах мають можливість, передусім, самі австрійці, адже в’їзд в країну перед Різдвом обмежили: з 19 грудня діє вимога про обов’язковий 10-денний карантин для усіх, хто в'їжджає у республіку із країн з високим рівнем поширення коронавірусу.

Станом на 24 грудня в Австрії внаслідок COVID-19 померли 5 745 людей, 2 648 осіб перебувають у лікарнях, з яких 445 – у відділеннях інтенсивної терапії. За минулу добу в країні було зафіксовано 2 847 нових випадків інфікування. Від початку пандемії коронавірусом заразилися понад 347 тис. осіб, майже 316 тис. вже одужали.