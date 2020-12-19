Австрія запроваджує третій локдаун від початку пандемії

В Австрії із 26 грудня вже втретє від початку пандемії починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає, зокрема, закриття магазинів та заборону виходу з дому.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив на пресконференції у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Ми прийняли рішення, що свято Різдва ми відсвяткуємо як і планувалося, але з 26 грудня заходи буде знову посилено, щоб кількість нових інфікувань знизити якомога більше", - сказав він.

Таким чином, 24 та 25 грудня австрійці зможуть відсвяткувати Різдво, як і передбачалося раніше, – збиратися можна у компанії до 10 дорослих осіб.

Із 26 грудня, окрім іншого, почне діяти цілодобове обмеження виходу з дому, яке зараз діє лише у вечірній та нічний час. Залишати житло можна буде лише з конкретних причин – для здійснення професійної діяльності, відвідання лікаря чи аптеки, купівлі продуктів, догляду за іншими людьми або вигулу тварин, для прогулянки чи пробіжки.

"Велике прохання: з 26 грудня ні з ким знову не зустрічайтеся", - закликав Курц.

Таким чином, вечірки зі святкування Нового року опинилися під забороною.

Також з 26 грудня знову закриваються усі магазини роздрібної торгівлі (окрім продовольчих), які лише 7 грудня відновили свою з роботу після попереднього локдауну. Зачинаються і усі заклади сфери послуг (салони краси і перукарні), які запрацювали півтора тижня тому.

Водночас усі працівники, яких зачепить локдаун, як і раніше, зможуть податися на "курцарбат" - механізм спонсорованого урядом неповного робочого дня, коли працівникам виплачується 80-90% їх заробітної плати, незалежно від кількості їх годин роботи (навіть при їх відсутності). Крім того, уряд виплатить підприємствам, які були змушені закритися через локдаун, компенсацію прибутку.

Школи після різдвяних та новорічних канікул ще тиждень, з 7 по 15 січня 2021 року, залишатимуться на дистанційній формі навчання.

Новий локдаун в Австрії діятиме до 17 січня 2021 року включно. Виходити з нього країна буде через масове тестування: на вихідних перед понеділком, 18 січня, відбудеться новий етап добровільного та безкоштовного тестування населення. При цьому вийти з карантину можна буде лише тим, хто протестується, – інакше доведеться почекати ще тиждень.

"Усі ті, хто готовий на цих вихідних, або ж у день, що їм передуватиме, взяти участь у тестування, матимуть можливість з 18 січня знову відвідувати заклади торгівлі, сфери послуг, громадського харчування та туризму. Для тих, хто не буде готовий протестуватися, діятимуть правила локдауну до 24 січня – тобто, на тиждень довше", - заявив канцлер.

Очікується, що поліція з 18 по 24 січня буде вибірково перевіряти наявність негативного результату тесту на COVID-19 у людей, які, наприклад, пішли на пиво чи ж за новим взуттям у магазин.

Крім того, з 18 січня в Австрії будуть проводиться регулярно тестування окремих професійних груп населення, щоб дозволити відкриття та безпечне функціонування ресторанів та кафе, закладів культури та туризму.

"Наша мета: з 18 січня попри пандемію та виклики, знову відкрити також такі сфери, як гастрономія, туризм та культура. А це можна буде зробити лише якщо ми зробимо фокус на тестуванні. Це означає, що з 18 січня, за нашим планом, стане можливим проведення відпустки в Австрії та відвідування культурних заходів. Але – з тестом, який перед цим треба буде провести", - заявив глава австрійського уряду.

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За словами Курца, новий, вже третій локдаун в Австрії необхідний з огляду на очікування погіршення епідеміологічної ситуації в усій Європі з початком нового 2021 року. Надалі австрійська влада розраховує, що зростання нових інфікувань вдасться знизити шляхом вакцинації, яка буде поступово проводитися, починаючи з січня 2021 року.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в Австрії зафіксували 2296 нових випадків інфікування коронавірусом. У лікарнях країни наразі знаходиться майже 3 тис. хворих на COVID-19, з них 489 пацієнтів лежать у відділеннях інтенсивної терапії. З початку пандемії в Австрії померли понад 5200 осіб, всього було інфіковано майже 340 тис. осіб.