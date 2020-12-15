В австрійській армії навчили собаку виявляти коронавірус

В австрійській армії навчили службову собаку виявляти коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, проміжні результати відповідного навчання були презентовані міністерством оборони Австрії.

«Поруч з численними завданнями, які виконують збройні сили, наші військові також беруть участь в актуальних дослідження, як це демонструє зараз армійський кінологічний центр, займаючись підготовкою собак для виявлення COVID-19. Тут використовуються ноу-хау кінологів та навички наших чотириногих помічників, щоб у майбутньому можна було швидко та ефективно виявляти коронавірус», - прокоментувала експеримент міністр оборони Клаудіа Таннер.

Тестова фаза навчання бельгійської вівчарки виявляти COVID-19 розпочалася пів року тому на базі армійського центру підготовки службових собак у місті Кайзерштайнбрух. Як засвідчив проміжний звіт, службова собака змогла навчитися винюхувати коронавірус на медичних масках. Тепер розпочинається практична фаза навчання.

Крім того, кінологи австрійської армії розпочали навчати ще одну службову собаку виявляти коронавірус. У наступному році до навчання буде залучено ще дві собаки. Проєкт планується завершити у першому кварталі 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, в австрійській федеральній армії нараховується 166 службових собак - ротвейлери, вівчарки, лабрадори та мисливські собаки, які використовуються для виконання завдань, як в країні, так і у місіях за кордоном. Крім того, у збройних силах Австрії є 49 коней хафлінгерської породи та 6 ослів, які використовуються військовими у гірській місцевості.

Фото: Міноборони Австрії